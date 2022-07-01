МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. На старте резко взлетела цена акций "Роснефти" на рекордных для компании дивидендах, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается в начале торгов в пятницу

Акции компании дорожают на 5,22%, их рост стоимости достигал 8,68% — до 393,7 рубля.

Ранее в четверг после закрытия торгов на Московской бирже акционеры "Роснефти" на годовом собрании одобрили рекордные суммарные дивиденды за прошлый год в размере 41,66 рубля на акцию, из них на финальные приходится 23,63 рубля на акцию.