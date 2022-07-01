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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837355311.html
Акции "Роснефти" росли на старте торгов на 5,22%
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. На старте резко взлетела цена акций "Роснефти" на рекордных для компании дивидендах, следует из данных Московской биржи. Акции компании дорожают на 5,22%, их рост стоимости... ПРАЙМ, 01.07.2022
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. На старте резко взлетела цена акций "Роснефти" на рекордных для компании дивидендах, следует из данных Московской биржи.
Акции компании дорожают на 5,22%, их рост стоимости достигал 8,68% — до 393,7 рубля.
Ранее в четверг после закрытия торгов на Московской бирже акционеры "Роснефти" на годовом собрании одобрили рекордные суммарные дивиденды за прошлый год в размере 41,66 рубля на акцию, из них на финальные приходится 23,63 рубля на акцию.