МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы восстанавливаются в пятницу после падения в течение предыдущих двух дней, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций перешел к росту после негативного старта торгов

По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,49%, до 7204,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5952,91 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 12849,1 пункта.

Европейские котировки в последний рабочий день недели коррекционно растут после падения в течение предыдущих двух торговых сессий.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные по еврозоне, которые оказались лучше прогноза. Так, индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 52,1 пункта с 54,6 пункта в мае. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 52 пункта.

Однако трейдеры сохраняют осторожные настроения относительно предстоящих результатов компаний за второй квартал в связи с геополитической ситуацией. "Следующей опорой европейских рынков должны быть доходы, что заставляет нас беспокоиться о результатах середины года, поскольку мы видим риск экономического упадка", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Bloomberg Intelligence Тима Крейгхеда (Tim Craighead).