МОСКВА, 1 июля — ПРАЙМ. Вышедшие в пятницу данные омрачили перспективы мировой экономики и поддержали валюту-убежище доллар США, сообщило агентство Рейтер. Это также оказало давление на чувствительные к риску валюты, и австралийский доллар упал до минимума за два года. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

Сильная инфляция и быстрое ужесточение политики центральных банков спровоцировали распродажи рискованных активов и поддержали активы-убежища.

Согласно опубликованным в пятницу данным, инфляция в еврозоне в июне достигла нового рекордного максимума, а выпуск товаров в производственном секторе сократился впервые за два года.

Индекс доллар, вероятно, закроет неделю с ростом на 1%. На момент написания статьи он находился на 0,25% выше уровня закрытия четверга, на 105,020.

"Второе полугодие началось с отказа от риска, рынки акций и сырьевых товаров снизились, а доллар существенно укрепился против большинства других валют, — сказал аналитик Societe Generale Кеннет Бро. — ФРС намерена взять инфляцию под контроль, но сможет ли она обеспечить мягкую посадку экономики?"

ФРС с марта повысила ключевую процентную ставку на 150 базисных пунктов, причем половина этого роста была реализована на последнем заседании, когда ставка была поднята сразу на 75 базисных пунктов, что стало самым большим ее повышением с 1994 года. Прогноз рынка предполагает, что в июле ставку ждет такое же повышение.

Вероятность того, что в США рецессия начнется, а в остальных странах — нет, крайне мала, отмечают аналитики RBC Capital Markets.

Чувствительные к риску активы в пятницу снижались. Валюты Австралии и Новой Зеландии потеряли за день более чем по 1%, причем пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 1,6%, до минимума с июня 2020 года 0,67905.

Рынки ожидают, что в четверг Резервный банк Австралии повысит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, но это не очень помогает австралийскому доллару, который последовал вниз за ценами на сырьевые товары.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,8%, до 1,20770, после того как в четверг данные показали, что отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Великобритании достигло рекордного максимума.

Пара евро/доллар США опускалась на 0,5%, до 1,04330, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,3%, по $1,04545.

Ожидается, что в июне ЕЦБ впервые за десять лет повысит процентные ставки, но экономисты не пришли к общему мнению о размере повышения.

Японская иена поднималась против доллара США на 0,75%, отступив от достигнутого в середине этой недели минимума за 24 года 137,00. На момент написания статьи она торговалось с ростом на 0,25%, по 135,415 иены за доллар.

Биткоин возобновил снижение и торговался чуть выше 19 000 долларов США.