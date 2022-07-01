МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу опустились ниже 1800 долларов и могут завершить падением третью неделю подряд, так как укрепление доллара США и перспективы повышения процентных ставок негативно отражаются на привлекательности этого металла для инвесторов, сообщило агентство Рейтер. Введенные властями Индии пошлины на импорт золота также могут спровоцировать падение спроса. Вероятность рецессии поддерживает рост курса доллара

Золото на рынке спот недавно упало примерно на 0,6%, опустившись ранее до минимума с 16 мая 1791,30 доллара за унцию. Фьючерсы на золото торгуются с понижением также примерно на 0,6%.

Завершившийся накануне 2-й квартал 2022 года стал для золота самым негативным с начала 2021 года. На фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками мира не приносящее гарантированного дохода золото теряло привлекательность в глазах инвесторов. Укрепление доллара США же усилило понижательное давление на котировки. С начала недели цены на золото опустились на 1.7%.

В июле Европейский центральный банк может начать повышение ставок.

Несмотря на отсутствие склонности инвесторов к риску в настоящий момент, доллар США, а не драгоценные металлы, является предпочитаемым активом-убежищем, отмечает независимый аналитик Росс Норман.

Кроме того, "значительное повышение импортных пошлин в Индии" также оказало давление на цены, говорит Норман.

Индия, второй крупнейший потребитель золота, повысила пошлину на импорт этого металла с 7,5% до 12,5% в попытке сократить дефицит внешней торговли.

Цены на золото снижаются, несмотря на данные, указавшие на первое за два года сокращение промышленного производства в еврозоне.

Между тем спот-цены на серебро недавно снизились примерно на 1,8%, а за истекший период недели они упали приблизительно на 6,3%.

Серебро падает в цене из-за опасений относительно рецессии, поскольку этот металл используется и в промышленности, отметил Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money. Рынок серебра, "судя по всему, не может найти точку опоры", добавил он.

Платина недавно потеряла примерно 2,4% и может снизиться в цене по итогам четвертой недели подряд. Палладий подешевел приблизительно на 1,4%, однако за истекший период недели котировки этого металла выросли на 1,5%.