МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость самой ходовой марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась на 0,5%, уже неделю находясь ниже 40 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на фоне слабой статистике по стране

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 0,46% — до 38 653 рублей за тонну. Летом прошлого года его стоимость несколько раз обновляла рекордные значения, исторический максимум был достигнут 13 августа 2021 года — 58 456 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-95 подешевел по итогам пятницы на 0,79% — до 42 302 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,78%, до 54 378 рублей за тонну. Мазут подорожал на 1,78%, составив 15 116 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ), наоборот, подешевели — на 1,75%, до 8 413 рублей. Авиакеросин прибавил в цене 0,34%, его стоимость в пятницу составила 67 267 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.