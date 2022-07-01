2022-07-01T18:59:00+03:00
2022-07-01T19:00:02+03:00
2022-07-01T18:59:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837364281.html
Российский рынок акций вырос на 0,08%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций символически вырос на 0,08% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на... ПРАЙМ, 01.07.2022
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций, акции, россия, торги
https://1prime.ru/images/83335/29/833352920.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83335/29/833352920.jpg
https://1prime.ru/images/83335/29/833352919.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83335/29/833352919.jpg
https://1prime.ru/images/83335/29/833352907.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83335/29/833352907.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837363827.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически вырос на 0,08% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,08%, до 2206,61 пункта, долларовый индекс РТС потерял 5,09%, закончив день на отметке 1276,55 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился на 7,73%, РТС — на 9,78%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск рос на 3,14 рубля — до 54,59 рубля, курс евро — на 3,05 рубля, до 56,74 рубля.