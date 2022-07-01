МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически вырос на 0,08% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи. Курс доллара ускорил снижение к иене на фоне статистики из США

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,08%, до 2206,61 пункта, долларовый индекс РТС потерял 5,09%, закончив день на отметке 1276,55 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 7,73%, РТС — на 9,78%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск рос на 3,14 рубля — до 54,59 рубля, курс евро — на 3,05 рубля, до 56,74 рубля.