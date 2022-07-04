Фондовые биржи АТР в основном растут в понедельник утром вслед за американскими биржами
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4%, до 3401,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2237,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05%, до 21875 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 1,13%, до 6613,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,76%, до 26141,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 0,8%, до 2288,04 пункта.
Азиатские инвесторы в понедельник переняли оптимизм американских трейдеров. Так, фондовые биржи США завершили торги пятницы ростом: индекс Dow Jones вырос по итогам торгов на 1,05%, NASDAQ — на 0,9%, а S&P 500 — на 1,06%.
Позитивные настроения на американских рынках были обусловлены надеждой трейдеров на то, что ФРС США не будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики на фоне опасений по поводу рецессии.
https://1prime.ru/Financial_market/20220704/837373943.html