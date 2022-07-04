МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара остается стабильным на фоне разнонаправленных факторов

По состоянию на 8.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,4%, до 3401,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2237,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05%, до 21875 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 1,13%, до 6613,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,76%, до 26141,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 0,8%, до 2288,04 пункта.

Азиатские инвесторы в понедельник переняли оптимизм американских трейдеров. Так, фондовые биржи США завершили торги пятницы ростом: индекс Dow Jones вырос по итогам торгов на 1,05%, NASDAQ — на 0,9%, а S&P 500 — на 1,06%.

Позитивные настроения на американских рынках были обусловлены надеждой трейдеров на то, что ФРС США не будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики на фоне опасений по поводу рецессии.