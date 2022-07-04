МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром не показывает определенной динамики на фоне неопределенности по поводу возможной рецессии и ожиданий по спросу, свидетельствуют данные торгов.

Золотой слиток

Стоимость золота выросла выше 1810 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.33 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04%, до 3,6105 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее медь, напротив, дешевела.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,54%, до 8048 долларов, алюминия — на 0,06%, до 2444 долларов, цинка — на 4,05%, до 3029 долларов.

В начале недели инвесторы настроены осторожно из-за опасений по поводу рецессии в экономике. На фоне высокой инфляции мировые центробанки склонны повышать ключевые ставки, что, как опасаются трейдеры, может сказаться на экономике, а это, в свою очередь, негативно для спроса.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду опубликует протокол июньского заседания, по итогу которого ключевая ставка была повышена впервые с ноября 1994 года сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых.

Инвесторы надеются найти в документе подсказки по поводу возможного изменения темпов дальнейшего повышения ставки на фоне опасений о возможной рецессии. По данным CME Group, почти 86% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.