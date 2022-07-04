МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром не показывает определенной динамики на фоне неопределенности по поводу возможной рецессии и ожиданий по спросу, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота выросла выше 1810 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.33 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04%, до 3,6105 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее медь, напротив, дешевела.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,54%, до 8048 долларов, алюминия — на 0,06%, до 2444 долларов, цинка — на 4,05%, до 3029 долларов.

В начале недели инвесторы настроены осторожно из-за опасений по поводу рецессии в экономике. На фоне высокой инфляции мировые центробанки склонны повышать ключевые ставки, что, как опасаются трейдеры, может сказаться на экономике, а это, в свою очередь, негативно для спроса.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду опубликует протокол июньского заседания, по итогу которого ключевая ставка была повышена впервые с ноября 1994 года сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых.

Инвесторы надеются найти в документе подсказки по поводу возможного изменения темпов дальнейшего повышения ставки на фоне опасений о возможной рецессии. По данным CME Group, почти 86% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.