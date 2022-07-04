МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели торгуется разнонаправленно: заметно растет по индексу Мосбиржи — более чем на 1% — и теряет по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск рос на 1,37%, до 2236,76 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,56%, до 1269,34 пункта. Рубль теряет к доллару порядка 1,31 рубля, к евро около 1,54 рубля.

При этом акции "Фосагро" падают на 6,41% и уже обваливались на 7,55 — до 7211 рублей, отыгрывая сообщение пятницы о том, что акционеры на годовом собрании не утвердили выплату дивидендов за 2021 год.