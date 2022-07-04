МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ключевой британский индекс повышается при поддержке акций нефтяных компаний, сообщило агентство Рейтер. Цены на нефть растут на фоне опасений насчет ограниченности предложения. Инвесторы ждут, когда сезон отчетности наберет обороты, чтобы оценить влияние повышения цен и процентных ставок. Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 к 07.13 по Гринвичу вырос на 1%. Ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 прибавил 0,5%. В целом объемы торгов сниженные ввиду выходного дня в США.

Оба индекса в пятницу начали второе полугодие сдержанно. Первые шесть месяцев выдались сложными на фоне опасений насчет того, что активное повышение ставок для контроля над сильной инфляцией спровоцирует мировую рецессию.

Акции нефтяных гигантов BP и Shell выросли на 4% и 3,4% соответственно. Цены на нефть повысились на фоне ограниченности предложения, связанного с сокращением добычи ОПЕК, беспорядками в Ливии и санкциями в отношении России.

Акции Grafton Group упали на 5,1%, что сказалось на индексе компаний средней капитализации. Этот поставщик стройматериалов заявил, что гендиректор Гэвин Сларк 31 декабря покинет должность.