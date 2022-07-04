МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в основном ростом, следуя за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,53%, до 3405,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 2245,31 пункта, Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,13%, до 21830,35. Южнокорейский KOSPI упал на 0,22%, до 2300,34 пункта, Японский Nikkei 225 вырос на 0,84%, до 26153,81 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 — на 1,11%, до 6612,6 пунктов.

Биржи АТР переняли динамику индексов Уолл-стрит, которые по итогам торгов пятницы выросли примерно на 1% на надеждах инвесторов о ведении более мягкой политики Федрезервом США в свете возможной рецессии.

"Самый оптимистичный сценарий — "золотой запас" — приведет к замедлению темпов роста, достаточно значительному, чтобы охладить инфляцию, достигшую самого высокого уровня за последние четыре десятилетия, но не настолько сильному, чтобы привести к "жесткой посадке", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарии экспертов Mizuho Bank.