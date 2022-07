МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. "Русгидро" объявила, что прекращает листинг своих депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. "Русгидро" отчиталась о чистой прибыли за первый квартал

"01.07.2022 Публичное акционерное общество "Русгидро"… получило уведомления от банка-депозитария ГДР и АДР — The Bank of New York Mellon, о прекращении депозитарного договора, заключенного "Русгидро" и The Bank of New York Mellon 14.04.2008 (далее — договор ГДР) и депозитарного договора, заключенного "Русгидро", The Bank of New York Mellon и собственниками, и владельцами американских депозитарных акций 30.06.2009 (далее — договор АДР)", — говорится в сообщении.

"В этой связи "Русгидро" направляет и объявляет о направлении заявления на Лондонскую фондовую биржу и Financial Conduct Authority об аннулировании листинга и допуска к торгам: глобальных депозитарных расписок… американских депозитарных расписок", — добавляется там.

Компания отмечает, что решению о делистинге предшествовало уведомление от банка-депозитария о сложении полномочий, меры по замене банка-депозитария и отказ потенциальных преемников выступить новым банком-депозитарием.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

"В отсутствие кандидатуры преемника банка-депозитария "Русгидро" не смогло обратиться в правительство РФ за разрешением на продление программ ГДР и АДР на акции "Русгидро"", — также добавляет компания.