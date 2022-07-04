МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника преимущественно ростом на общерыночном оптимизме, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,89%, до 7232,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 5954,65 пункта, немецкий DAX снизился на 0,31%, до 12773,38 пункта.

Биржи Европы завершили понедельник преимущественно ростом после падения по итогам прошлой недели. Трейдеры также обратили внимание на то, что индексы США закрылись в пятницу в плюсе, а азиатские индексы в основном выросли в понедельник. Кроме того, ралли цен на нефть почти на 2% оказало поддержку европейским рынкам.

"Щепотка оптимизма появилась на глобальных рынках в начале недели", — цитирует агентство Франс Пресс старшего аналитика по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter). В то же время эксперт отметила, что осторожность среди инвесторов все еще сохраняется.

Тем временем немецкий индекс оказался под давлением внутренней статистики. Согласно официальным данным, Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса — в мае текущего года он составил миллиард евро, хотя аналитики прогнозировали профицит в 2,7 миллиарда евро. Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%.