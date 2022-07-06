МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) -1,8% 0,1% (факт)
10:00 EUR Еврозона — Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики    
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (июнь) 45,4  
11:10 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) 56,4 55
12:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) -1,3% 0,4%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 1,3%  
15:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь) 51,2  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 51,6  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) 50,2  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) 55,9 54,3
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май) 11,4 млн 11 млн
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,799 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (выборы председателя СД)    
  RUB Россети Центр — СД (план перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024)    