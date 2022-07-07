События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июля
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (май)
|10,495 млрд австрал. долл
|15,965 млрд австрал. долл (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|10,5%
|13% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)
|1%
|1,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|1,3%
|0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|-0,7%
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|12:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|2,046%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
|128 тыс
|200 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|252,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|339,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|231 тыс
|230 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-87,1 млрд долл
|-84,9 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (май)
|1,5 млрд канад. долл
|2,4 млрд канад. долл
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)
|72
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-2,762 млн барр
|-1,1 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,782 млн барр
|19:05
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|20:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.07)
|586,1 млрд долл (на 24.06)
|RUB
|Абрау-Дюрсо — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20220707/837406617.html