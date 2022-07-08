МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Котировки золота могут показать самое значительное недельное снижение за более чем год. Давление на цены оказывает укрепление доллара. Кроме того, число рабочих мест в США выросло сильнее прогнозов. Золото торгуется ниже 1740 долларов впервые с сентября 2021 года

Спот-цены на золото недавно выросли примерно на 0,2%, хотя ранее в пятницу они снижались на 0,3%. За истекший период недели золото подешевело на 4%. Это самое сильное недельное снижение с середины июня 2021 года.

Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением примерно на 0,1%.

В последнее время золото стало менее привлекательным в качестве защитного актива, несмотря на растущие риски рецессии. Вместо золота инвесторы предпочитают доллар, который вырос до 20-летнего максимума.

"Данные по рынку труда оказали давление на золото, которое и так упало в цене после стремительного ралли доллара. Тем не менее некоторые инвесторы подбирают золото на просадке", — отметил Боб Хаберкорн из RJO Futures.

Согласно опубликованным данным, в июне число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло сильнее, чем ожидалось. Уровень безработицы остается вблизи допандемийных минимумов. Это говорит об устойчивости рынка труда, которая позволяет Федеральной резервной системе осуществить еще одно повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов позднее в этом месяце.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом и снижает его привлекательность для инвесторов.

С технической точки зрения, падение котировок золота ниже 1760 долларов может сигнализировать о дальнейшем падении к 1720 долларам и, возможно, к минимумам 2021 года около 1680 долларов, считает Майкл Хьюсон, главный аналитик CMC Markets UK.

Между тем спрос на физическое золото в Индии немного вырос после снижения цен на внутреннем рынке, тогда как опасения по поводу новых случаев заражения коронавирусом сдерживают покупательскую активность в Китае.

Серебро на рынке спот снизилось примерно на 0,5%, платина выросла на 1,2%. Цены на оба металла нацелились на недельное падение.

Палладий прибавил около 4,9%, нацеливаясь на рост 3-ю неделю подряд.