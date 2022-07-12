МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год вовсе не означает, что и в последующие годы такая практика будет продолжена, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

В конце июня собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом в начале июля Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" — на 1,248 триллиона за три месяца — за счет надбавки к налогу.

"Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем. Такой логикой мы руководствовались", — ответил Силуанов на вопрос, не подрывает ли кейс "Газпрома" доверие инвесторов к акциям госкомпаний.

Он пояснил, что правительство обратилось в парламент с предложением перераспределить часть сверхдоходов госкомпании, возникших благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, в бюджет через временное повышение НДПИ. "Эти ресурсы будут направлены на социальную поддержку граждан и реализацию мер по стабилизации экономики. Для того, чтобы у "Газпрома" сохранились ресурсы для осуществления инвестиционных проектов, таких как газификация внутри страны, строительство газопровода в Китай "Союз Восток" и другое, было решено оставить прибыль в компании целиком", — разъяснил логику властей Силуанов.

При этом, по его словам, другие госкомпании, в том числе нефтегазового сектора, выплатят в текущем году акционерам рекордные дивиденды.

"Никто не отменял общий подход о том, что компании с госучастием должны делиться прибылью через дивиденды, мы не отказываемся от принципа выплат акционерам половины чистой прибыли по МСФО. С одной стороны, это источник пополнения бюджета, с другой – мотивация менеджмента более эффективно распоряжаться оставшейся частью прибыли", — добавил глава Минфина.

Силуанов также указал, что в нынешней ситуации решения о дивидендах принимались индивидуально по каждой компании. "Вы сами видите, что, например, банковский сектор сейчас требует докапитализации. Если не принимать решение о невыплате дивидендов, то пришлось бы их поддерживать государству. Исходя из этой логики практически по всем банкам с госучастием в этом году отказались от дивидендных выплат", — дополнил министр.