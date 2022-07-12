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https://1prime.ru/Financial_market/20220712/837456777.html
Российский рынок акций снижается на открытии торгов во вторник
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. Российский рынок акций в начале торгов вторника теряет по основным индексам более 0,8%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск уменьшается на... ПРАЙМ, 12.07.2022
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс ртс, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника теряет по основным индексам более 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск уменьшается на 0,81%, до 2144,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1142,01 пункта.
Курс доллара расчётами "завтра" растёт на 34 копейки, до 59,24 рубля, евро — на 11 копеек, до 59,34 рубля.