МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника теряет по основным индексам более 0,8%, следует из данных Московской биржи. Курс рубля открыл торги вторника снижением

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск уменьшается на 0,81%, до 2144,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1142,01 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" растёт на 34 копейки, до 59,24 рубля, евро — на 11 копеек, до 59,34 рубля.