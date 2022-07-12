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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220712/837456810.html
Курс рубля открыл торги вторника снижением
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. Рубль во вторник утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 25 копеек,... ПРАЙМ, 12.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 25 копеек, до 59,15 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,25 рубля.