МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 25 копеек, до 59,15 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,25 рубля.