Минфин оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний
Минфин России проверит обоснованность расходов крупнейших государственных компаний
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов России оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба министерства.
"Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Данные рекомендации одобрены рабочей группой при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов", — говорится в сообщении.
По данным министерства, мониторинг будет нацелен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета.
Как сообщается, к таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее.
"Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации", — сообщает министерство.