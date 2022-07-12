МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов России оценит необоснованные расходы крупнейших государственных компаний, включая траты на аренду помещений и люксовый автопарк, сообщает пресс-служба министерства. Минфин рассказал об отказе "Газпрома" от дивидендов

"Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Данные рекомендации одобрены рабочей группой при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов", — говорится в сообщении.

По данным министерства, мониторинг будет нацелен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Как сообщается, к таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее.

"Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации", — сообщает министерство.