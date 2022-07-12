МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Московская биржа дважды понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих акций Petropavlovsk после сообщения о запуске процедуры несостоятельности и приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения торговой площадки. Акции Petropavlovsk рухнули и обновили исторический минимум

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 12.07.2022, 10.53 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 2.36) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1,4168 рубля, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги POGR (Petropavl)", — говорится в сообщении о первом за день изменении границ ценового коридора.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 12.07.2022, 11.08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 1.89) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,9445 рубля, эквивалентно ставке 75%) ценной бумаги POGR (Petropavl)", — сообщила торговая площадка уже через 15 минут, в 11.08 мск.

К 11.16 мск акции Petropavlovsk падают на 36,9%, до 2,38 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.