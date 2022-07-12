МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" просит держателей своих еврооблигаций отсрочить выплаты по ним на два года, говорится в сообщении компании. Евросоюз выдаст Украине новый макрофинансовый кредит на миллиард евро

Речь идет о выпусках на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов долларов с погашением в 2024 году и на 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году.

Предложение включает отсрочку выплаты процентов на двухлетний период в отношении каждого выпуска бондов, в том числе увеличение срока обращения евробондов-2022 на два года, отказ от любых событий дефолта, которые происходят в результате такой отсрочки платежей, а также отказ от соблюдения определенных ковенантов на двухлетний период.

Выплату купонов по выпускам евробондов с погашением в 2022 и 2024 годах компания хочет отложить до июля 2024 года, и тогда же погасить евробонды-2022. Выплату купонов по евробондам с погашением в 2026 году компания хочет отложить до ноября 2024 года.

Встречи с держателями пройдут 26 июля, тогда же компания намерена объявить результаты этих встреч.