МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника упал по основным биржевым индексам, лидировали акции Petropavlovsk, спикировавшие на 77% на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,32%, до 2133,77 пункта, долларовый РТС — на 1,03%, до 1142,37 пункта.

Акции Petropavlovsk рухнули на 76,98%. Золотодобывающая компания ранее во вторник инициировала процедуру несостоятельности и подала прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже.