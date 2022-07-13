МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь) 73% 70%
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) 60,6 тыс 30 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июнь) 69,4 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июнь) 3,9% 3,8%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) -7,2%  
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
14:20 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,5% 0,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 235 тыс 235 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,8% 0,8%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) 1,7% -2%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.07) 586,8 млрд долл (на 01.07)  
  RUB Русснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 24.06.2022, только ап) $0,6120450465 (только ап) — див-д 2020 $0,8160600621 (только ап) — див-д 2021
  RUB Газпром нефть — СД (исполнение инвестпрограммы и бюджета ПАО по итогам деятельности за 2021)    
  RUB Россети Волга — СД (кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата)    
  RUB СИБУР — СД (календарный план работы СД на период июль 2022 — март 2023)    

 