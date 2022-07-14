МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, повлияла на рынки макростатистика, в том числе данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара превысил 139 иен впервые с 1998 года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,08% — до 3281,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,79%, до 2192,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,22%, до 20751,21 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,27%, до 2322,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,44%, до 6650,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,62%, до 26643,39 пункта.

Заметное влияние на рынки оказала статистика по инфляции из США. Так, годовая инфляция в стране в июне стала максимальной с ноября 1981 года и составила 9,1%, что усилило ожидания по ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным CME Group, почти 87% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена сразу на 100 базисных пунктов — до 2,5-2,75%, до выхода статистики около 91% прогнозировали повышение только на 75 базисных пунктов. Ожидания по мерам ФРС могут послужить сигналом о решениях центробанков других стран.

Рынки также обращают внимание на макростатистику по региону. Так, уровень безработицы в Австралии снизился в июне до 3,5% с 3,9%, аналитики ожидали снижение до 3,8% Показатель оказался на минимальной отметке почти за 50 лет.