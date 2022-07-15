События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июля
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)
|6,2%
|6,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|1,4%
|-2,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (2кв2022)
|4,8%
|0,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2022)
|4,8%
|2,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
|0,7%
|3,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г)
|3,3%
|3,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,7%
|0,8% (факт)
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|1,2%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
|-32,4 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)
|2,8%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)
|0,6%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
|-1,2
|-2
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,3%
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май)
|22,23 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май)
|-0,5%
|2%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь)
|5,43%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)
|1,2%
|1,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|47,5
|47
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|50
|49,9
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|0,8%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|597
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|752
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-56,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|280,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|145,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|30,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-183,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-47,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-54,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-10,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-16,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты за 2кв и 1П2022
|RUB
|Global Ports — операционные результаты за 2кв и 1П2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (план работы СД на 2П2022)
|RUB
|Квадра — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Мосэнерго — СД (отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО, в т.ч. инвестпрограммы в ее составе, за 1кв2022)
|RUB
|Селигдар — СД (план работы СД на 2022-2023 корпоративный год)
|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (проспект ценных бумаг в отношении размещаемых биржевых облигаций ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20220715/837496726.html