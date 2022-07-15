МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь) 6,2% 6,1% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 1,4% -2,6% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (2кв2022) 4,8% 0,4% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2022) 4,8% 2,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь) 0,7% 3,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) 3,3% 3,4% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,7% 0,8% (факт)
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 1,2% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (май) -32,4 млрд евро  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 0,5% 0,6%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) 2,8% 1,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) 0,6% 0,7%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль) -1,2 -2
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -0,3% 0,8%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май) 22,23 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май) -0,5% 2%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь) 5,43%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май) 1,2% 1,3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 47,5 47
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 50 49,9
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) 0,8%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 597  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 752  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -56,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 280,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 145,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 30,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -183,7 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -47,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -54,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -10,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -16,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты за 2кв и 1П2022    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 2кв и 1П2022    
  RUB Газпром нефть — СД (план работы СД на 2П2022)    
  RUB Квадра — СД (выборы председателя СД)    
  RUB Мосэнерго — СД (отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО, в т.ч. инвестпрограммы в ее составе, за 1кв2022)    
  RUB Селигдар — СД (план работы СД на 2022-2023 корпоративный год)    
  RUB ТрансКонтейнер — СД (проспект ценных бумаг в отношении размещаемых биржевых облигаций ПАО)    