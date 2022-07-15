МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут на 0,5-1,5% в пятницу, при этом готовятся завершить неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. Дефицит торгового баланса еврозоны снизился в мае

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,92% — до 7104,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5948,8 пункта, немецкий DAX — на 1,52%, до 12711,8 пункта.

С понедельника FTSE сократился на 1%, CAC 40 – на 1,2%, DAX – на 2,1%. Неделя обусловлена сильной волатильностью на мировых рынках, которая была вызвана данными о рекордной за 40 лет инфляции в США и ожиданиями еще более агрессивной политики Федрезерва.

"Проблема в том, что пока мы не увидим какой-нибудь свет в конце тоннеля в виде или замедления инфляции, или снижения цен на нефть – из-за появления нового предложения, а не из-за сокращения спроса – сложно сказать когда это закончится", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Standard Chartered Bank Стивена Ингландера (Steven Englander).

Трейдеры также оценивают европейскую статистику. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 26,3 миллиарда евро с 32,4 миллиарда в апреле. Ожидался показатель на уровне 31,7 миллиарда евро.