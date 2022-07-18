МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом на фоне более оптимистичных настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7223,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 6091,91 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 12959,81 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник были оптимистично настроены по поводу дальнейшего курса монетарной политики ведущих центробанков мира. Так, большинство аналитиков, опрошенных порталом CME Group, считают, что Федеральная резервная система США повысит базовую процентную ставку на следующем заседании на 75 базисных пунктов, до 2,25%-2,5% годовых. Лишь 30% экспертов ожидают повышения на 100 базисных пунктов, до 2,5%-2,75% годовых.

Кроме того, в четверг ожидается публикация итогов заседания Европейского центробанка. По словам аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya), которые приводит агентство Блумберг, политикам будет трудно удивить рынок более "ястребиным" тоном, чем тот, который уже ожидается к сентябрю.

"Шансы на то, что ЕЦБ поднимет учетную ставку на 25 базисных пунктов в июле и на 50 базисных пунктов в сентябре, уже довольно агрессивны для политиков, поскольку они имеют дело с усугублением энергетического кризиса, относительно более высокой и глубокой рецессией, долговым кризисом", — добавила эксперт.