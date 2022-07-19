МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром остается на уровне около 1710 долларов за тройскую унцию, внимание трейдеров сосредоточено вокруг мер мировых центробанков по ставкам на фоне высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. Politico: ЕС оставил крупную лазейку в санкциях против российского золота

По состоянию на 8.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,7 доллара, или на 0,16%, до 1707,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,13% — до 18,628 доллара за унцию.

Главной темой на рынках остается монетарная политика мировых центробанков в условиях высокой инфляции. ЦБ склонны к повышению ставок для сдерживания роста цен, что в то же время усиливает на рынках опасения по поводу возможной рецессии. Золото традиционно выступает как инфляционный хедж, а также как более надежный актив.

В четверг свое решение по ставке объявит Европейский центральный банк (ЕЦБ). Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку впервые с 2011 года, о планах повысить ставку ЕЦБ заявлял в июне.

На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 69% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 31% аналитиков по-прежнему закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

"Федрезерву может не понадобиться ужесточать политику настолько агрессивно, насколько первоначально того ожидали рынки, но цикл повышения ставок может продлиться до начала следующего года", — считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), которого цитирует агентство Блумберг.