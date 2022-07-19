МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизится на фоне отсутствия драйверов роста и притока капитала, рубль продолжить укрепляться, считают аналитики. Стоимость золота держится на уровне 1710 долларов за тройскую унцию

Евро укрепляется к доллару на фоне ожидания заседания ЕЦБ, добавляют эксперты.

ПРОГНОЗЫ

"Во вторник ожидается снижение индекса Мосбиржи на старте торгов. Перед открытием российского рынка внешний фон складывается скорее негативный", — считает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Она добавила, что во вторник с дивидендным гэпом откроются торги акциями "Ростелекома", "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", которые будут тянуть индекс Мосбиржи вниз. "Пока индекс колеблется вблизи февральских минимумов, но есть риски снижения ниже уровня 2060 пунктов. Дивидендный сезон подошел к концу, и драйверов роста отечественного рынка стало еще меньше. Российские инвесторы отыгрывают локальные истории, но широкий рынок не растет в отсутствие притока на него нового капитала", — отмечает Лапшина.

"Мы полагаем, что в случае преодоления отметки 56,1 рубля у пары доллар-рубль открывается потенциал выхода к отметке 55 рублей. Заметим, что в стране приближаются налоговые выплаты, которые могут расширить навес предложения долларов, причем технически цены на нефть располагают к росту", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Сдерживающим фактором укрепления рубля, по мнению эксперта, может выступить активизация спекулянтов на фоне новостей по модифицированному бюджетному правилу.

"Ближе к концу месяца рубль может сохранить силу за счет роста продажи валюты экспортерами для уплаты налогов. За последние две сессии курс евро несколько укрепился к доллару, отошел вверх от опасной отметки 1,0 и во вторник утром торгуется возле 1,02 в ожидании заседания ЕЦБ", — прогнозирует Александр Потавин из ФГ "Финам".

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские индексы закрыли торги понедельника снижением до 0,84%. Европейские наоборот завершили торгли умеренным ростом.

Фьючерсы на ведущие индексы бирж США растут на 0,35%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: австралийский S&P/ASX 200 — на 0,62%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,13%. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,61%.

Нефть колеблется у уровней закрытия — 106,4 доллара за баррель сорта Brent (+0,16%).

Курс евро растет на 0,12% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,0154 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в понедельник по индексу Мосбиржи на фоне сохранения тренда на укрепление рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,62%, до 2096,42 пункта, долларовый РТС повысился на 0,62%, до 1168,73 пункта.

Рубль продолжил уверенный рост против доллара и евро на фоне начавшегося налогового периода июля. Закрепление рынка нефти выше психологически значимого уровня 100 долларов за баррель марки Brent помогло рублю почти компенсировать падение первых сессий июля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 83 копейки, до 56,34 рубля, евро — на 81 копейку, до 57,15 рубля.