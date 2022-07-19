МОСКВА, 19 июля — ПРАЙМ. Ведущий британский фондовый индекс сегодня в начале дня снизился, сообщило агентство Рейтер. Превысившие ожидания данные по рынку труда усилили опасения насчет ощутимого повышения процентных ставок Банком Англии в августе. Акции Made.com упали после того, как этот мебельный интернет-магазин ухудшил прогноз. Биржевые цены на газ в Европе растут почти на четыре процента

FTSE 100, индекс "голубых фишек", на момент написания статьи просел на 0,4%, тогда как FTSE 250, ориентирующийся на местную экономику и состоящий из бумаг компаний со средней капитализацией, опустился на 0,3%. Накануне на Уолл-стрит индексы тоже понесли потери.

Уровень безработицы в Британии за три месяца по май составил 3,8%, а прирост работающих граждан оказался максимальным с середины 2021 года. Это значит, что рост стоимости жизни пока не ударил по спросу на кадры.

Эти данные поддерживают вероятность повышения ставки в августе сразу на 50 базисных пунктов. Инвесторы ждут данные по потребительским ценам и розничным продажам, которые выйдут позднее на этой неделе и могут послужить новыми намеками на перспективы политики центробанка.

Что касается отдельных акций, то бумаги Wise, занимающейся переводом денежных средств, подскочили на 10,3% после выхода свежих данных по торговым операциям.

Акции Darktrace Plc, компании из сферы кибербезопасности, прибавили 0,9% после того, как она улучшила годовой прогноз по марже прибыли на фоне стабильного прироста базы клиентов.

Бумаги Made.com обвалились на 35,1%. Она понизила прогноз по продажам и прибыли на 2022 год, заявив, что в ближайшее время не ожидает улучшения спроса на дорогостоящие товары.