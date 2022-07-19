МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги без единой динамики на фоне опасений за экономику, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на ожиданиях по ставке ЕЦБ

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,04% — до 3279,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2194,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,89%, до 20661,06 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,18%, до 2370,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 6649,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,65%, до 26961,68 пункта.

Во вторник инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать поступающие данные. Позднее в июле ожидается повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной комиссией (ФРС) США, такие меры центробанки принимают на фоне высокой инфляции. Политика повышения ставок при этом усиливает опасения по поводу возможной рецессии в экономике, что сдерживает склонность трейдеров к риску.

Рынки также следят за ситуацией вокруг коронавируса в Китае. Трейдеры опасаются, что ужесточение карантинных ограничений повлияет на перспективы роста экономики страны. Как стало известно ранее, ВВП КНР во втором квартале вырос лишь на 0,4% год к году, хотя аналитики прогнозировали рост на 1%.