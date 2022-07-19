Фондовые биржи АТР закрыли торги вторника без единой динамики на опасениях за экономику
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги без единой динамики на фоне опасений за экономику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,04% — до 3279,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2194,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,89%, до 20661,06 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,18%, до 2370,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 6649,6 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,65%, до 26961,68 пункта.
Во вторник инвесторы проявляют осторожность, продолжая оценивать поступающие данные. Позднее в июле ожидается повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральной резервной комиссией (ФРС) США, такие меры центробанки принимают на фоне высокой инфляции. Политика повышения ставок при этом усиливает опасения по поводу возможной рецессии в экономике, что сдерживает склонность трейдеров к риску.
Рынки также следят за ситуацией вокруг коронавируса в Китае. Трейдеры опасаются, что ужесточение карантинных ограничений повлияет на перспективы роста экономики страны. Как стало известно ранее, ВВП КНР во втором квартале вырос лишь на 0,4% год к году, хотя аналитики прогнозировали рост на 1%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220719/837533644.html