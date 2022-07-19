МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем повышается против доллара и теряет к евро на фоне сильного коррекционного роста европейской валюты на форексе — в район 1,025 доллара, отмечают эксперты. В то же время, указывают они, возможные санкционные послабления ЕС поддерживают позитивный настрой в динамике рубля. СМИ: Евросоюз планирует конкретизировать действующие антироссийские санкции

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск снижался на 40 копеек — до 55,94 рубля, евро повышался на 5 копеек, до 57,2 рубля. Ранее во вторник доллар максимально падал до 54,86 рубля, евро — до 55,94 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом опускается на 11 копеек — до 8,33 рубля, а объем торгов им составил к этому времени 30,7 миллиарда рублей против 50,5 миллиарда по евро и 98,7 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Российская валюта во вторник продолжила укрепляться к доллару, отыгрывая приближение пика налогового периода июля. Эксперты оценивают общие платежи в бюджет в текущем месяце в 3,2 триллиона рублей.

При этом большой профицит торгового баланса РФ поддерживает стоимость нефти, которая удерживается неподалеку от уровня 105 долларов за баррель сорта Brent, хотя и снижается днем на 1,5% — до 104,5 доллара. Ситуация вокруг перспектив мировой экономики и рисков рецессии продолжает влиять на ожидания относительно спроса на нефть.

Дополнительным позитивом для рубля выступает намерение ЕС смягчить санкции в отношении некоторых российских банков, чтобы облегчить глобальную торговлю продуктами питания и удобрениями, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями, сообщает агентство Рейтер.

В то же время игроки рынка пока спокойно оценивают сообщение газеты "Ведомости" со ссылкой на источники о том, что Минфин России предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,8%, евро прибавляет 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,86 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вопрос сроков запуска нового бюджетного правила остается открытым, однако в полной мере механизм вряд ли стартует в этом году, комментируют аналитики Райффайзенбанка.

"Текущие сигналы по новому бюджетному правилу мы расцениваем как попытку сгладить влияние календарного фактора укрепления рубля – ключевых налоговых дат на следующей неделе (25 и 28 июля). Однако для реального эффекта все еще требуется больше практических деталей", — отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

На ближайшее время ориентир по курсу доллара составляет 54-58 рублей, считает София Кирсанова из УК "Первая".