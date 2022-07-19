МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на 1-2% на общерыночной динамике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,01%, до 7296,28 пункта, французский CAC 40 — на 1,79%, до 6201,22 пункта, немецкий DAX — на 2,69%, до 13308,41 пункта.

Европейски котировки во вторник заметно выросли под влиянием фондовых бирж США. Однако в ходе торгов они снижались на опасениях "ястребиных" действий Европейского центробанка.

Очередное заседание ЕЦБ состоится в четверг, и рынки ожидают повышения ключевой ставки регулятором на 25 базисных пунктов, о чем центробанк заявлял в июне. Повышение может стать первым с 2011 года.