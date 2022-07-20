МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стабилизировать курс рубля в краткосрочной перспективе поможет только покупка валюты Банком России или Минфином, а выкуп валют "дружественных" стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом, такое мнение РИА Новости высказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Названы обстоятельства, которые могут внезапно "уронить" рубль

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. В самом министерстве заявили, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.

"Для стабилизации рубля в краткосрочной перспективе фактически может быть реализован только один механизм – участие на рынке ЦБ либо Минфина. Осуществляться это участие в рамках привычных механизмов может либо в форме прямых интервенций с целью таргетирования курса (тактика, применявшаяся до 2014 года) либо в форме нового бюджетного правила", — считает Миронюк.

Эксперт добавляет, что эффективность нового бюджетного правила будет зависеть не только от объемов покупок валют "дружественных стран", но и от возможности рынка переварить такой объем интервенций, ведь речь идет о потенциальном многократном увеличении объемов торгов в китайских юанях. "В моменте это будет создавать дисбалансы котировок валютных пар юань-рубль, доллар-рубль и других на российском и международном рынке", — отметил Миронюк.

В последние годы рубль ослабляли, накапливая валюту в резервы в рамках старого бюджетного правила, а экономика приспособилась к существованию в условиях недооцененного рубля. Сейчас ее положение гораздо более сложное, чем в предыдущие годы. Укрепление рубля ставит вопрос рентабельности для многих экспортоориентированных отраслей. И если до этого изменение бюджетного правила сделало бы экономику более рыночной, то "сейчас перезапуск бюджетного правила – один из немногих способов спасти "привыкшие" к слабому рублю отрасли".

На данный момент против бюджетного правила выступает Банк России, так как считает, что через покупку иностранной валюты будет импортироваться чужая инфляция, напоминает эксперт, и отмечает, что основной валютой покупки станет китайский юань, а инфляция в Китае – лишь 2,5% год к году.

"Выкуп валют "дружественных" стран на сумму, эквивалентную нескольким миллиардам долларов в месяц, мог бы приблизить курс доллар-рубль к закладываемым ранее в прогнозе социально-экономического развития Минфина более 72 рублям за доллар на 2022 год. Это стабилизирует доходы бюджета и с большой вероятностью второе полугодие вновь завершится с профицитом", — заключает Миронюк.