Эксперт Миронюк: лишь покупка валюты ЦБ или Минфином поможет стабилизировать курс рубля
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стабилизировать курс рубля в краткосрочной перспективе поможет только покупка валюты Банком России или Минфином, а выкуп валют "дружественных" стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом, такое мнение РИА Новости высказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. В самом министерстве заявили, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.
"Для стабилизации рубля в краткосрочной перспективе фактически может быть реализован только один механизм – участие на рынке ЦБ либо Минфина. Осуществляться это участие в рамках привычных механизмов может либо в форме прямых интервенций с целью таргетирования курса (тактика, применявшаяся до 2014 года) либо в форме нового бюджетного правила", — считает Миронюк.
Эксперт добавляет, что эффективность нового бюджетного правила будет зависеть не только от объемов покупок валют "дружественных стран", но и от возможности рынка переварить такой объем интервенций, ведь речь идет о потенциальном многократном увеличении объемов торгов в китайских юанях. "В моменте это будет создавать дисбалансы котировок валютных пар юань-рубль, доллар-рубль и других на российском и международном рынке", — отметил Миронюк.
В последние годы рубль ослабляли, накапливая валюту в резервы в рамках старого бюджетного правила, а экономика приспособилась к существованию в условиях недооцененного рубля. Сейчас ее положение гораздо более сложное, чем в предыдущие годы. Укрепление рубля ставит вопрос рентабельности для многих экспортоориентированных отраслей. И если до этого изменение бюджетного правила сделало бы экономику более рыночной, то "сейчас перезапуск бюджетного правила – один из немногих способов спасти "привыкшие" к слабому рублю отрасли".
На данный момент против бюджетного правила выступает Банк России, так как считает, что через покупку иностранной валюты будет импортироваться чужая инфляция, напоминает эксперт, и отмечает, что основной валютой покупки станет китайский юань, а инфляция в Китае – лишь 2,5% год к году.
"Выкуп валют "дружественных" стран на сумму, эквивалентную нескольким миллиардам долларов в месяц, мог бы приблизить курс доллар-рубль к закладываемым ранее в прогнозе социально-экономического развития Минфина более 72 рублям за доллар на 2022 год. Это стабилизирует доходы бюджета и с большой вероятностью второе полугодие вновь завершится с профицитом", — заключает Миронюк.
https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837541533.html