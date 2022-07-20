МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, росту региональных рынков способствует динамика американских акций, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы закрылись ростом на общерыночной динамике

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,67% — до 3301,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 2207,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 21038 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,7% — до 2387,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,56%, до 6753,1 пункта, японский Nikkei 225 повышался на 2,39%, до 27605 пунктов.

Во вторник индексы Уолл-стрит выросли на 2,4-3,1% на фоне сезона отчетности. Аналитики, чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отмечают, что многие инвесторы закладывали слабые финрезультаты компаний в новом сезоне отчетности, поэтому итоги выше ожиданий поддерживают торги на фондовых рынках.

Эксперты также предупреждают о том, что опасения по поводу экономики остаются базовым фактором, несмотря на сезонное ралли.

"Опасения рецессии, определенно, не ушли, и рост фондовых рынков за последнюю неделю вполне может отражать восстановление после распродаж и высокого уровней пессимизма", — цитирует агентство мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).