Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за биржами США
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, росту региональных рынков способствует динамика американских акций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,67% — до 3301,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 2207,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 21038 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,7% — до 2387,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,56%, до 6753,1 пункта, японский Nikkei 225 повышался на 2,39%, до 27605 пунктов.
Во вторник индексы Уолл-стрит выросли на 2,4-3,1% на фоне сезона отчетности. Аналитики, чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отмечают, что многие инвесторы закладывали слабые финрезультаты компаний в новом сезоне отчетности, поэтому итоги выше ожиданий поддерживают торги на фондовых рынках.
Эксперты также предупреждают о том, что опасения по поводу экономики остаются базовым фактором, несмотря на сезонное ралли.
"Опасения рецессии, определенно, не ушли, и рост фондовых рынков за последнюю неделю вполне может отражать восстановление после распродаж и высокого уровней пессимизма", — цитирует агентство мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
https://1prime.ru/Financial_market/20220720/837541938.html