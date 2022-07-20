МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару продолжает подниматься в среду утром, рынки закладывают повышение ставки Европейским центральным банком на грядущем заседании в четверг, свидетельствуют данные торгов. "Конец евро". Доллар побеждает в валютных войнах

По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0244 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0224 доллара, курс доллара к иене снижался до 137,98 иены со 138,18 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 106,52 пункта.

Евро укрепляется к доллару четвертую торговую сессию подряд, за это время показатель вырос на 2,3%. Поддерживает евро ожидание повышения ЕЦБ ключевой ставки по итогам очередного заседания, запланированного на четверг. Ранее европейский регулятор планировал повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

На следующей неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и рынки полагают, что регулятор поднимет ключевую ставку в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков по-прежнему закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Позднее в ходе торгов эксперты ожидают публикацию макростатистики. Так, станут известны данные по инфляции в Великобритании. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в годовом выражении выросли в июне на 9,3% после роста на 9,1% в мае, что стало рекордом с 1982 года.