МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду торгуются со слабой динамикой, инвесторы сохраняют неопределенность в отношении глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,2% — до 31763,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,52%, до 11776,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 3934,35 пункта.

На американских фондовых рынках в среду наблюдается неоднозначная динамика. Среди факторов — финансовые результаты компаний за второй квартал, которые несут трейдерам как негативные, так и позитивные сигналы. Ранее о своих результатах отчитались Netflix и Baker Hughes. Так, чистая прибыль Netflix выросла, кроме того, компания сообщила о потере почти миллиона подписчиков в апреле-июне, что меньше ожиданий аналитиков. На этом фоне акции компании немного растут в цене — на 0,87%.

Однако, отчет Baker Hughes был более слабым, компания увеличила чистый убыток во втором квартале в 12,3 раза. На этом фоне акции компании дешевеют на 12%.

Кроме того, рынки оценивают перспективы поставок газа из России в Европу. "Рынки начинают осознавать, что риск длительного значительного снижения импорта газа (из РФ — ред) в Европу быстро становится основным. Глобальные рынки в основном полагают, что они будут защищены от европейской спада. Однако Европа является ключевым торговым партнером для нескольких крупных экономик, и побочные эффекты практически неизбежны", — сказал агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).