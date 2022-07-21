События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июля
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,89 трлн йен
|-1,93 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|15,8%
|19,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-2,386 трлн йен
|-1,384 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|15
|5 (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июль)
|-0,5%
|-0,25%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|15:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (июль)
|0,25%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|244 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
|-3,3
|-2,5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)
|28,1
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,3%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.07)
|572,7 млрд долл (на 08.07)
|RUB
|РусГидро — операционные результаты за 2кв/1П2022
|RUB
|Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022
|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 2кв/1П2022
|RUB
|ТГК-14 — СД (выборы председателя СД, инвестпрограмма на 2023)
https://1prime.ru/Financial_market/20220721/837554821.html