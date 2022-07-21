МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,89 трлн йен -1,93 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь) 15,8% 19,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) -2,386 трлн йен -1,384 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 15 5 (факт)
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики    
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
15:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июль) -0,5% -0,25%
15:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
15:15 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
15:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (июль)   0,25%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 244 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) -3,3 -2,5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) 28,1  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) 0,5% 0,3%
15:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.07) 572,7 млрд долл (на 08.07)  
  RUB РусГидро — операционные результаты за 2кв/1П2022    
  RUB Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022    
  RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 2кв/1П2022    
  RUB ТГК-14 — СД (выборы председателя СД, инвестпрограмма на 2023)    