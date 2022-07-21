МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Депозитарные расписки крупного российского ретейлера "О'Кей" подскакивали почти на 30% на фоне решения совета директоров утвердить выплату промежуточных дивидендов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает в начале торговой сессии четверга

К 10.31 расписки "О'Кей" растут на 22,4%, до 22,02 рубля. Максимально бумаги росли на 28,18%, до 23,06 рубля.

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров группы утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 8,5 миллиона евро, или 0,03159 евро на акцию.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец марта 2022 года компания управляла 232 магазинами: 75 гипермаркетами и 157 дискаунтерами.