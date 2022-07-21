МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются в преддверии публикации результатов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару на ожидаемом повышении ставки ЕЦБ

По состоянию на 10.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,32% — до 7247 пунктов, французский CAC 40 — на 0,15%, до 6175,17 пункта, немецкий DAX — на 0,364%, до 13240,02 пункта.

Европейские акции в четверг снижаются, поскольку инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Рынки прогнозируют первое за 11 лет повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Такие предположения основаны на данных по инфляции в еврозоне, которая в годовом выражении по итогам июня ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,6% с 8,1% месяцем ранее.

"Повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов сегодня кажется разумным после последних данных по инфляции, а поскольку Европа отстает от других регионов в повышении ставок, может потребоваться более агрессивное решение", — приводит агентство Блумберг слова управляющего фондом акций в Imantia Capital в Мадриде Хайме Эспехо (Jaime Espejo).