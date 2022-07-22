МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке окажется в пятницу нейтральным для курса рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Курс рубля резко ушел вниз на спекуляциях о решении ЦБ по ключевой ставке

Девалютизация и неопределенность с валютными интервенциями в рамках нового бюджетного правила мешают ослаблению рубля, полагают они.

Банк России в пятницу на фоне сохранения дефляционного тренда в стране и значительного уменьшения инфляционных ожиданий может снизить ключевую ставку с 9,5% до 8,5% годовых, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. Однако часть экспертов допускает, что возможны более аккуратные шаги в 0,5-0,75 процентного пункта, если ЦБ посчитает инфляционные риски для экономики слишком высокими.

ТЕМА СТАВКИ НЕЙТРАЛЬНА ДЛЯ РУБЛЯ

Пятничное решение ЦБ на курс российской валюты никакого значимого влияния не окажет, как и в предыдущие месяцы, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Эксперт объяснил текущее ослабление рубля

Реакция рубля будет нейтральной практически на любое решение ЦБ РФ по ставке, также считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". "Даже если регулятор снизит ставку до 8,5% и даст мягкий сигнал, то все равно ослабление рубля при прочих равных может быть лишь умеренным", — полагает он.

Наличие внешних и внутренних ограничений на движение капитала привело к существенному ослаблению связи между динамикой курса рубля и мерами денежно-кредитной политики, поясняет Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Поэтому снижение ключевой ставки с 20% до 9,5% не смогло остановить укрепление рубля. Дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики будут более скромными, поэтому также не окажут заметного влияния на рубль. История свидетельствует, что регулятор, как правило, предпринимает шаги, направленные на предотвращение резкого ослабления рубля (приостановка приобретения валюты на бирже или авансирующие продажи валюты в рамках бюджетного правила), но не для предотвращения его укрепления", — резюмирует он.

ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ МЕШАЕТ ОСЛАБЛЕНИЮ РУБЛЯ

На текущий момент основными факторами, влияющими на курс доллара к рублю, является объем продаваемой валюты со стороны экспортеров в период налоговых выплат, считает Гельды Союнов из банка "Зенит". Лишь в среднесрочной перспективе снижение ставки способно ослабить курс рубля, и это будет происходить в периоды ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, добавляет он. Экономист спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубля

При этом словесные интервенции не станут переломными факторами, которые могут повлиять на курс рубля, полагает Союнов.

Курс сейчас является отражением высокого профицита торгового баланса, с поправкой на общий тренд на девалютизацию, считает Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"Негативный эффект от снижения ключевой ставки для рубля может проявиться на чуть более длинном горизонте, по мере закрытия огромной массы краткосрочных депозитов, открытых по высоким ставкам (которые пойдут на покупку валюты – ред.)", — добавляет он.

Во втором квартале население продолжало покупать валюту, но все активнее вводятся комиссии по валютным вкладам, банки эти пассивы будут и далее всеми силами выдавливать, рассуждает Полевой из компании "Локо-инвест".

"История с новым бюджетным правилом и интервенциями, полагаем, скорее среднесрочная, в ближайшие недели, а, возможно, и месяцы, вряд ли эта история заработает. Поэтому пока серьезных рисков для рубля не видно, хотя курс останется волатильным из-за влияния фактора налоговых выплат", — резюмирует он.