МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс доллара слабеет к евро и в то же время растет к иене в понедельник днем, трейдеры находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных о ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. Фунт испытывает давление на фоне экономических проблем в Британии

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару растёт до 1,024 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,021 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 136,3 иены со 136,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,44%, до 106,26 пункта.

В среду будут опубликованы решения ФРС, и по данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75% после аналогичного повышения на 75 базисных пунктов в июне. В среду также пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.

Кроме того, в четверг минторг США опубликует первую оценку ВВП страны прошлого квартала – аналитики прогнозируют, что американская экономика за этот период выросла на 0,4%. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.