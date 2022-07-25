МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются со слабой и разнонаправленной динамикой, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Консенсус-прогноз: курс рубля к концу года снизится до 70 за доллар

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,12% — до 31 936,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,21%, до 11 808,77 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на скромные 0,03%, до 3962,8 пункта.

Американские инвесторы находятся в ожидании решения по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет объявлено в среду. Большинство аналитиков полагаются, что регулятор повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых.

При этом рынки опасаются глобальной рецессии, которая может быть вызвана резким повышением ставки.

Кроме того, инвесторы ожидают финансовых результатов компаний, которые станут отражением состояния экономики во втором квартале. На этой неделе свои отчеты опубликуют Microsoft, Google, Apple, Amazon и другие крупные компании.