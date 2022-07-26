МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается во вторник утром в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Названа новая причина снижения доллара

По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару растёт до 1,0225 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,022 доллара, курс доллара к иене снижается до 136,52 иены со 136,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,08%, до 106,4 пункта.

В среду будут опубликованы решения ФРС по итогам очередного заседания, и по данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75% после аналогичного повышения на 75 базисных пунктов в июне. В среду также пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.

Затем, в четверг, минторг США опубликует первую оценку ВВП страны прошлого квартала – аналитики прогнозируют, что американская экономика за этот период выросла на 0,4%. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

Эти данные вкупе с решением Федрезерва могут прояснить вопрос влияния агрессивной монетарной политики на состояние экономики.