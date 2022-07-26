МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник немного снизился против доллара США в преддверии ожидаемого повышения ключевой процентной ставки ФРС, сообщило агентство Рейтер. Давление на юань оказали сохраняющиеся опасения по поводу вспышек COVID-19 на территории страны, которые оттеснили на второй план оптимизм, связанный с усилиями Пекина по стимулированию экономики. Инфляция в США ускорилась до максимума: насколько ФРС поднимет ставку?

В середине дня на континентальном рынке пара доллар США/китайский юань торговалась с повышением по сравнению с уровнем закрытия понедельника, по 6,7527, несмотря на более высокий срединный курс юаня, установленный до начала сессии центральным банком.

ФРС, как ожидается, в среду повысит свою ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, и внимание рынка будет приковано к любым намекам на темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Китай сообщил о том, что 25 июля зафиксировано 976 новых случаев заражения коронавирусом против 800 днем ранее.

В отчете Maybank говорится, что настроения по-прежнему сдерживаются неопределённостью в отношении Сovid-19. "Внимание также сосредоточено на телефонном разговоре президента Байдена и председателя Си, который состоится до конца июля, а также на том, отменят ли США визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, который может повысить напряженность между США и Китаем", — говорят в банке.

Эти опасения оказывали давление на настроения, которые до этого получали поддержку со стороны сигналов о том, что Китай наращивает поддержку для экономики.

В понедельник источник сообщил Reuters о том, что Китай откроет фонд инвестиций в недвижимость на сумму 44 млрд долларов, чтобы помочь застройщикам в разрешении разрушительного долгового кризиса. Китай также обещает кредитную поддержку для туристических компаний, которые столкнулись с операционными проблемами.

Трейдеры также будут следить за заседанием Политбюро КПК, которое состоится 29 июля.

"Китайские лидеры, вероятно, вновь заявят о поддержке разумного спроса на рынке жилья, подчеркнув необходимость завершения проектов, в ответ на недавний ипотечный бойкот", — говорят в Standard Chartered.

Возможное замедление темпов повышения ставок США после заседания ФРС, которое состоится на этой неделе, может стать сдерживающим фактором для доллара, но поможет юаню.

"Индекс доллара США DXY, возможно, уже достиг максимума этого года", — считают в DBS.