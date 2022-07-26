МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Риск делистинга крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba с Нью-Йоркской фондовой биржи пока невелик, так как она является основной по объёмам площадкой для бумаг компании, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Alibaba проведет первичный листинг на фондовой бирже Гонконга

Alibaba Group Holding объявила, что ее совет директоров уполномочил менеджмент компании подать заявку на первичный листинг на основной площадке фондовой биржи Гонконга. После завершения процесса в конце года компания будет иметь первичный листинг на бирже в Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (ADS), а на бирже в Гонконге — в форме обыкновенных акций.

"Вероятно, основной причиной данного решения являются опасения насчет делистинга из США из-за американо-китайских проблем с аудитом китайских компаний. Также стоит отметить, что первичный листинг в Гонконге позволит инвесторам с материкового Китая инвестировать в акции Alibaba через систему Stock Connect, что увеличит число акционеров компании. Более конспирологической версией является то, что менеджмент может опасаться конфликта между Китаем и Тайванем", — говорит эксперт.

Будущее листинга китайских компаний преимущественно зависит от способности Китая и США договориться насчёт аудита, продолжает он. "Мы полагаем, что пока что риск делистинга с Нью-Йоркской биржи невелик, так как в этом не заинтересована ни одна из сторон", — добавил эксперт.

По его словам, в настоящее время Нью-Йоркская биржа является основной по объёмам площадкой для бумаг Alibaba, в связи с чем делистинг неизбежно оказал бы негативное влияние на котировки, хотя их масштаб и зависел бы от конкретных параметров делистинга.

В настоящее время Alibaba имеет вторичный листинг на основной площадке гонконгской фондовой биржи. ADS компании, торгующиеся в США, и акции на бирже в Гонконге взаимозаменяемы, и инвесторы по-прежнему смогут выбирать, в какой форме владеть ценными бумагами Alibaba.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.