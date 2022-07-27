МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2022) 2,1% 1,8% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2022) 5,1% 6,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2022) 1,4% 1,5% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август) -27,7 -30,6 (факт)
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 1,22%  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 0,7% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 0,8% -0,4%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь) -104,04 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) 0,8%  
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) 0,7% -2%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,446 млн барр -1,121 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,143 млн барр  
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 1,75% 2,5%
21:30 USD США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июнь) -10,1% -8,7% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 3,9% 4,2% (прогноз)
  RUB Русал — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB En+ — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB Распадская — ВОСА (реестр закрыт 02.07.2022, в заочной форме, утверждение аудитора)    
  RUB Россети Волга — СД (план работы СД на 2022-2023 корпоративный год)    