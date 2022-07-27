События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2022)
|2,1%
|1,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2022)
|5,1%
|6,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2022)
|1,4%
|1,5% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август)
|-27,7
|-30,6 (факт)
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|1,22%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|0,7%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|0,8%
|-0,4%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
|-104,04 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
|0,7%
|-2%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,446 млн барр
|-1,121 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,143 млн барр
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|1,75%
|2,5%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|-10,1%
|-8,7% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|3,9%
|4,2% (прогноз)
|RUB
|Русал — операционные результаты за 2кв2022
|RUB
|En+ — операционные результаты за 2кв2022
|RUB
|Распадская — ВОСА (реестр закрыт 02.07.2022, в заочной форме, утверждение аудитора)
|RUB
|Россети Волга — СД (план работы СД на 2022-2023 корпоративный год)
https://1prime.ru/Financial_market/20220727/837618958.html