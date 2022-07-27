МОСКВА, 27 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,3%  
предв. EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 3,47%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,6%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2022) -1,6% 0,5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2022) 8,3% 7,9%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 251 тыс 253 тыс
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,28%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.07) 565,3 млрд долл (на 15.07)  
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022    
  RUB Магнит — финансовые результаты за 2кв/1П2022    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 04.07.2022, в заочной форме, заключение сделки с Промсвязьбанком)    
  RUB МТС — СД (организационные изменения ПАО)    