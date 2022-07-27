2022-07-27T17:02:25+03:00
2022-07-27T17:02:25+03:00
2022-07-27T17:02:25+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220727/837625296.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 июля
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Ожидаемые в четверг, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10:00
GBP
Великобритания — Индекс цен на... ПРАЙМ, 27.07.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,3%
|
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|3,47%
|
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|-1,6%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|8,3%
|7,9%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|251 тыс
|253 тыс
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,28%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.07)
|565,3 млрд долл (на 15.07)
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|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022
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|RUB
|Магнит — финансовые результаты за 2кв/1П2022
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|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2022
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|RUB
|ТГК-14 — ВОСА (реестр закрыт 04.07.2022, в заочной форме, заключение сделки с Промсвязьбанком)
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|RUB
|МТС — СД (организационные изменения ПАО)
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