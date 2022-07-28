МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американский фондовый индекс Nasdaq Composite в среду подскочил более чем на 4,0%, что стало самым значительным однодневным ростом с апреля 2020 года, после того, как Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания, как и ожидалось, повысила процентные ставки, а комментарии председателя центрального банка Джерома Пауэлла снизили опасения инвесторов по поводу темпов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. ФРС США повысила базовую процентную ставку второй раз подряд

Индекс акций роста в составе S&P 500 набрал 3,9%, тоже показав максимальный однодневный рост с апреля 2020 года. Бумаги технологических компаний и акции роста, в большей степени зависящие от будущих денежных потоков, в текущем году были в числе наиболее пострадавших.

Индекс S&P 500 закрылся на максимуме с 8 июня, причем его технологический субиндекс оказался лидером роста.

ФРС в среду повысила процентные ставки на три четверти процентного пункта после такого же повышения в июле и менее масштабных повышений в мае и марте с целью сдержать ускорение инфляции в США. Комментарии главы ФРС Пауэлла в рамках пресс-конференции после заседания центрального банка заставили некоторых надеяться, что повышение ставок в дальнейшем будет осуществляться более медленными темпами.

Инвесторы на рынке акций в последнее время были обеспокоены, что агрессивное повышение ставок ФРС может привести к рецессии в экономике США. "Пауэлл не дал никаких конкретных обещаний относительно повышения ставок в рамках сентябрьского заседания", — заявил Джим Полсен, главный инвестиционный стратег-аналитик The Leuthold Group.

Заявление главы ФРС "успокоило рынок, особенно после того, как показатели прибыли и выручки некоторых компаний оказались лучше ожидаемых, хотя ожидания и были весьма умеренными", отметил Питер Туз, президент Chase Investment Counsel. Microsoft опубликовал данные о чистой прибыли по итогам 2021-2022 фингода

Dow Jones Industrial Average вырос на 436,05 пункта, или на 1,37%, до 32197,59 пункта, S&P 500 поднялся на 102,56 пункта, или на 2,62%, до 4023,61 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 469,85 пункта, или на 4,06%, до 12032,42.

Позитивные квартальные результаты технологических гигантов, включая Microsoft и Alphabet, тоже способствовали позитивному настрою на рынке. Акции Microsoft Corp выросли на 6,7% после того, как компания спрогнозировала двузначный рост выручки в этом финансовом году благодаря спросу на услуги облачных вычислений. Акции Alphabet Inc прибавили 7,7%. Более высокие, чем ожидалось, продажи поисковой рекламы Google принесли облегчение после того, как предупреждение компании Snap Inc, специализирующейся на социальных сетях, на прошлой неделе вызвало опасения насчет резкого замедления рынка рекламы.

Бумаги T-Mobile US Inc подорожали на 5,2%. Компания повысила прогноз по росту числа абонентов второй раз в этом году, тогда как ее квартальная прибыль превзошла ожидания.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 5,27 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 3,15 к 1.

У S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов, а у Nasdaq — 50 новых максимумов и 107 новых минимумов.